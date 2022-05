L’executiva parroquial d’Andorra la Vella i la d’Encamp es decanten per Cabanes

El primer pols entre els candidats a liderar la llista de Liberals pot servir d’indicador del suport que tenen, però en cap cas permet deduir cap on es decantarà la majoria de vots en unes primàries que, si no hi ha variació, se celebraran en un congrés previst per a final d’aquest mes.



Fonts de L’A van tornar ahir a negar que hi hagi divisió al partit, tot i el dur cop per la retirada de la política del president del partit, Jordi Gallardo, que suposa un gir inesperat. Com a mínim tres dels quatre consellers generals de L’A, Ferran Costa,

