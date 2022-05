El PS impulsa la regulació de les iniciatives legislatives populars

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:49

El grup parlamentari socialdemòcrata va entrar ahir a tràmit una proposició de llei per tal de regular les iniciatives legislatives populars (ILP). Les conselleres Susanna Vela i Judith Salazar van presentar el contingut del text, que vol omplir el buit que representa la falta de desenvolupament legislatiu de la previsió constitucional que habilita els ciutadans a impulsar textos legislatius.La proposició de llei dels socialdemòcrates destaca la necessitat de crear una comissió gestora formada per tres persones, com a mínim, que tindran relació amb les administracions i que s’ocuparan de presentar la iniciativa acompanyada d’una memòria explicativa al Consell General. Una vegada publicada la ILP al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) s’iniciarà el procés necessari de recollida de signatures. En cas que aquesta proposició de llei no sigui admesa a tràmit, la comissió gestora podrà interposar els recursos convenients, així com un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional.El text també estableix com s’ha de dur a terme la recollida de signatures i l’òrgan que les haurà de validar, que els socialdemòcrates proposen que sigui la junta electoral. Així mateix, si la legislatura acaba amb el procediment obert, la proposició de llei es podria reprendre en la nova legislatura en un termini de tres mesos i no caldria tornar a engegar el procés.El PS també aposta perquè els promotors d’aquestes iniciatives legislatives tinguin una compensació econòmica d’un euro per cada signatura recollida amb l’objectiu d’ajudar-los a pagar les despeses que suposi el procediment. També es recull la proposta d’obtenir una bestreta de fins a 2.000 euros per cobrir les primeres despeses.