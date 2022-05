El dipòsit de comptes es podrà presentar en paper aquest any

Es modifica el requisit del format telemàtic després de les queixes

El Govern va aprovar ahir la modificació del reglament del Registre del dipòsit de comptes i el reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, per tal de permetre que el dipòsit de comptes es pugui lliurar també de manera presencial i en format paper durant aquest any, modificant, per tant, el requisit que obligava a fer-ho en format telemàtic a partir de l’1 de juny. El ministre portaveu, Eric Jover, va explicar que la modificació s’ha decidit després que s’hagin “observat dificultats en la implementació” i que col·lectius com el Col·legi d’Economistes o el d’Assessors