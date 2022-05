El Consell General aprova la nova llei de contractació pública

Actualitzada 12/05/2022 a les 19:37

El Consell General ha aprovat aquesta tarda la reforma de la llei de contractació pública que obligarà a l'executiu a realitzar lots dels concursos públics, un fet que permetrà a les petites empreses del Principat tenir més capacitat de rebre diferents adjudicacions.De fet, la llei, que tenia una vigència de 20 anys, també és pionera en matèria de sostenibilitat, ja que aquest nou text inclou de manera completa els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a elements imprescindibles en els plecs de base.El català, clau per rebre publicitat institucional als mitjans de comunicacióD'altra banda, la sessió del consell també ha validat avui la proposta d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional. Un text que s'ha aprovat per unanimitat després de les esmenes presentades pel grup de la majoria al text inicial presentat pels socialdemòcrates.Aquesta proposta suposa que una de les claus perquè els mitjans de comunicació rebin publicitat institucional, a més de les hores de programació, del nombre d'actualitzacions dels webs o del nombre de pàgines editades, sigui l'ús de la llengua catalana.