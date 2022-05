Deu candidatures opten a representar els assalariats

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:47

La CASS va fer públic ahir que una desena de candidatures s’havien presentat per representar el col·lectiu d’assalariats al consell d’administració de la parapública. Entre aquestes hi ha les dues que sorgeixen dels candidats, liderades per Jacqueline Caubet i Carla Guinot. A més, també es va registrar una candidatura pels empresaris, liderada per Francess Zamora, i una per als pensionistes, encapçalada per Jacint Risco. Ambdós candidats repeteixen que ja van ser presents al consell d’administració en l’última legislatura.El 16 de maig vinent es verificarà que les llistes presentades compleixen els requisits exigits i després es faran públiques les candidatures que queden validades per als comicis. La Seguretat Social recorda que el vot per dipòsit es pot fer entre el 13 i del 21 de juny, mentre que les eleccions presencials es duran a terme el 22 de juny.