Accident amb dos cotxes andorrans implicats a Ribera d'Urgellet

Actualitzada 12/05/2022 a les 20:10

⚫ Tallada totalment la C-14 a Ribera d'Urgellet per un #accident



Desviaments senyalitzats pic.twitter.com/YYj8hL0RId — Trànsit (@transit) May 12, 2022

Un accident provocat per una col·lisió amb dos turismes amb matrícula andorrana i un tot terreny amb matrícula espanyola, ha obligat a tallar la C-14 a l'alçada del terme municipal de Ribera d'Urgellet, segons ha informat Ràdio Seu. El sinistre ha generat retencions en ambos sentits de la marxa i ha obligat a desviar la circulació durant dues hores per poder retirar els vehicles i netejar la carretera. La circulació s'ha restablert a les 18 hores amb un quilòmetre de retencions en cada sentit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Tot i l'impacte, no hi ha hagut ferits greus. Un dels ocupants dels vehicles ha hagut de ser traslladat al Sant Hospital de la Seu d'Urgell ferit de caràcter lleu, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotació dels Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra.