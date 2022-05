Terceravia demana les actes del Consell Econòmic i Social

Actualitzada 11/05/2022 a les 17:06

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha presentat una demanda d’informació a Govern on demana que l'executiu faciliti la còpia de tots els dictàmens amb caràcter preceptiu i no vinculant, i previs a la tramitació corresponent que hagi pogut realitzar el Consell Econòmic i Social, segons informa el grup parlamentari en un comunicat. En aquest sentit, a tall d'exemple, proposen els diferents projectes de llei relatius a les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV2, així com els projectes de reglament que regulen matèries socioeconòmiques laborals i d’ocupació.D’altra banda, Terceravia informa que el president del grup parlamentari Terceravia, aprofitant aquesta demanda d’informació ha sol·licitat també una còpia de totes les actes que s’hagin pogut redactar arran de les reunions del Consell Econòmic i Social des de la seva creació.