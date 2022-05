“El ritme de la nostra música és dur perquè el so sigui dolç”

La WaaX Jazz band actuarà per primera vegada a Andorra avui a les nou de la nit al Teatre Comunal de la capital. El concert és una iniciativa del Sax Fest amb el suport de l’ambaixada francesa. La WaaX Band és un combinat de jazz que barreja aquest gènere amb sons electrònics i ritmes contundents, fins i tot ballables, per fer viatjar l’espectador a través d’un estil amb arrels a principi de segle passat però sons i sensacions molt més pròpies del segle XXI.



Com es va formar la banda?

Vam començar a tocar amb el meu company guitarrista, en Martin Ferreyros.