Reclamació judicial per les compensacions per la covid

Actualitzada 11/05/2022 a les 12:56

La Batllia ha admès a tràmit la reclamació presentada per Autocars Nadal, SAU contra Govern en no arribar a un acord sobre les compensacions pels efectes de la covid-19 entre l'1 de setembre del 2019 i el 31 d'agost del 2020. Així, s'ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres, l'avís per citar a les persones que tinguin interès directe per presentar-se com adherents en la demanda.Aquesta va ser presentada el 16 de març de 2022 desestimant el recurs administratiu contra la resolució del 9 novembre de 2021, per la qual es confirmava l'aportació per import de 268.415,80 euros per mantenir l'equilibri econòmic de la concessió de línies de transport nacional regular de viatgers (LOT1), per a la prestació de serveis mínims durant la situació d'emergència sanitària causada per la covid-19.