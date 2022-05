Més de 2.000 gossos registrats al cens d'ADN caní

Actualitzada 11/05/2022 a les 13:10

Més de 2.000 gossos ja han estat registrats al cens d'ADN caní a partir de la prova gratuïta dels comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, segons informen les corporacions en nota de premsa. La campanya de gratuïtat es va posar en marxa el 2021 i finalitzarà el 15 de juny, quan el registre passarà a ser obligatori i tindrà un cost de 28,50 euros.Els animals genotipats disposen d'una xapa que identificarà amb un codi QR que porten al collaret. Així es podrà recuperar l'animal en cas de pèrdua o robatori, a més el cens també permetrà identificar actituds incíviques per part dels propietaris, com abandonaments o deixadesa a l'hora de recollir els excrements de la via pública.