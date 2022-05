Maria Ubach i Landry Riba refermen la cooperació amb la República Txeca

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:25

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, van viatjar ahir a Praga per reunir-se amb les màximes autoritats i refermar la cooperació amb el país europeu. Segons va informar l’executiu en nota de premsa, a la trobada es van tractar temes vinculats a la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, atès que la República Txeca assumirà la presidència de torn del Consell de la Unió Europea a partir de l’1 de juliol. La delegació andorrana es va reunir amb el ministre d’Afers Exteriors, Jan Lipavský, i amb el ministre txec d’Afers Europeus, Mikuláš Bek. En les trobades, els representants del govern txec van confirmar la seva voluntat de mantenir el compromís polític per continuar impulsant les negociacions per a l’acord d’associació del Principat durant la seva presidència.