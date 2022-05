Govern aprova l'augment del salari mínim a 1.200 euros

Actualitzada 11/05/2022 a les 18:58

El consell de ministres ha aprovat avui les modificacions de diversos decrets per a poder fer efectives les accions impulsades per l'executiu amb l'objectiu de millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, entre elles l'augment del salari mínim als 1.201,2 euros. El ministre Portaveu Eric Jover ha apuntat que aquest creixement és "molt significatiu", "ja que si computem l'increment de principis d'any, s'arriba a una pujada del 7% des d'inicis d'any". De totes maneres, el ministre ha assegurat que la finalitat continua sent arribar al 60% del salari mitjà, "que és la recomanació del Consell d'Europa". A més, Jover ha matisat que aquest augment del salari mínim -i, per tant, del Llindar Econòmic de Cohesió Social-, efectiu des de l'1 de maig, comporta que les prestacions socials no contributives, que van directament indexades, es vegin també incrementades.El consell de ministres d'avui també ha aprovat el decret per a la creació del nou ajut per a l'habitatge de lloguer, que es podrà sol·licitar a partir de l'1 de juny i que preveu simplificar el procés per començar a rebre l'ajuda. L'executiu espera que amb aquestes modificacions facin crèixer el nombre de persones que es podran acollir als ajuts. El tercer decret aprovat pel consell de ministres d'avui és el relatiu al programa Renova, destinat a impulsar l'estalvi energètic i econòmic. La mesura preveu una aportació addicional pressupostària d'1,5 milions d'euros.En últim lloc, Jover ha anunciat l'aprovació del decret per a la reducció de l'impost dels hidrocarburs per a les empreses. Els beneficiaris seran professionals del transport de persones o mercaderies, així com taxistes. L'executiu calcula que 1.400 vehicles es podran acollir a l'ajut, que és retroactiu des de l'1 de gener i es mantindrà en funció de si els costos energètics es moderen. Jover ha apuntat que finalment el topall de litres consumits perquè els taxis puguin demanar la devolució augmenta als 3.000, ja que en un primer moment havia estat marcat als 2.500 i després de converses amb el sector l'executiu ha decidit alinear-lo al de la resta de transports.Respecte a les propostes presentades pels representants sindicals del CES per a millorar el poder adquisitiu dels ciutadans, el ministre Jover ha assegurat que estudiaran si "es poden introduir modificacions i si són oportunes". A més, ha afegit que des de l'executiu estan avançant tots els treballs interns i de decrets per a després "no frenar el procés", però es poden aplicar "petits canvis".