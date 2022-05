Gallardo es reuneix amb línies britàniques per impulsar vols des de la Seu

Actualitzada 11/05/2022 a les 18:28

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s'ha reunit aquesta tarda a Londres amb el ministre de Comerç Internacional del Regne Unit, Ranil Jayawardena, segons informa l'executiu en un comunicat. Durant la sessió de treball s'ha abordat la necessitat d'accelerar la tramitació d'un conveni per evitar la doble imposició (CDI) entre els dos països per impulsar els intercanvis econòmics. De fet, segons destaca Govern, les darreres xifres d'inversió estrangera formalitzada a Andorra mostren com l'any passat es van superar els 8 milions d'euros, la xifra més alta des de l'obertura econòmica, que supera en més d'un 500% el rècord dels 1,4 milions de l'any 2017.Així mateix, durant la reunió el ministre ha exposat que s'està treballant per vols setmanals entre l'aeroport de la Seu d'Urgell-Andorra i Londres, per facilitar l'arribada d'inversors i turistes al país, que l'any passat va rebre més de 100.000 britànics i més de 800 hi resideixen de manera permanent. En aquest sentit, l'executiu destaca que Gallardo s'ha reunit amb representants de línies aèries de companyies com British Airways.Els dos ministres han abordat altres qüestions com l'estat de les negociacions, en matèria econòmica, de l'acord d'associació amb la Unió Europea. La delegació andorrana l'ha completat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i l'ambaixador al Regne Unit, Carles Jordana, que també han mantingut avui altres reunions de treball amb la direcció del London Sport, segons notifica l'executiu.