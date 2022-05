Els sindicats proposen limitar el preu de lloguer a 8 euros el metre quadrat

Actualitzada 11/05/2022 a les 10:57

Els representants sindicals que formen part del Consell Econòmic i Social (CES) proposen limitar el preu del lloguer a 8 euros el metre quadrat als habitatges de les parròquies centrals d'obra nova i premiar als propietaris que lloguin per un preu inferior a l'establert amb una bonificació via impositiva.Els sindicalistes, que han fet públiques les mesures que han presentat a Govern perquè puguin ser debatudes en el pròxim comitè, apunten que les accions presentades per l'executiu no van ser analitzades amb els sindicats prèviament a la seva presentació i manifesten que la problemàtica econòmica de la ciutadania andorrana "no se soluciona amb aquest paquet d'accions, ja que s'han d'implementar mesures que tinguin visibilitat i eficiència a llarg termini". Així, es mostren contraris a les mesures que es volen implementar des de Govern en excepció a les que advoquen per la sostenibilitat, l'estalvi energètic i la flexibilització d'ajuts a l'estudi.Una de les qüestions en les quals proposen modificacions és en l'habitatge, on suggereixen la creació d'un Registre de la Propietat públic i gratuït, i la fixació d'un preu de referència de tots els habitatges destinats al lloguer on es tinguin en compte factors com la situació geogràfica i els serveis de l'immoble. A més, insisteixen que la regulació en el preu dels lloguers s'hauria d'implementar en un curt termini de temps, d'entre tres i sis mesos, pel "gran impacte que té en la ciutadania i la seva qualitat de vida".En la proposta dels sindicalistes per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, també hi consta un increment del 20% del salari mínim interprofessional o, en cas que es rebutgés, establir l'obligació de la tretzena paga. Tanmateix, els sindicats apunten que cal una revisió del percentatge de recaptació impositiva, establint un màxim del 20% en les rendes més elevades, així com un augment de prestacions per als autònoms i treballadors per compte propi amb 5 o menys treballadors a càrrec.En matèria d'ajuts, afegeixen una ajuda del 30% del preu de l'habitatge als estudiants que hagin de marxar d'Andorra per realitzar els estudis superiors, establint un llindar màxim de 700 euros en els lloguers. Els sindicats també aporten reduccions i ajudes en el transport escolar.D'altra banda, i en resposta a l'encariment del preu de la vida, els sindicalistes volen establir l'IPC obligatori per a tothom, integrant-lo als salaris de tots els treballadors del país i en les pensions. Seguint en el sector laboral, aposten per la creació de categories per a acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones que desenvolupen la mateixa feina.Finalment, els sindicats portaran a debat al Comitè Econòmic i Social la derogació de l'augment de preus per als serveis socials i sociosanitaris, per a mantenir els preus públics anteriors a l'aprovació d'aquest decret.