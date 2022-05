El PS vol que la ciutadania pugui impulsar projectes legislatius

Actualitzada 11/05/2022 a les 19:02

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat avui una Proposició de llei per a iniciatives legislatives populars (ILP) presentada aquesta tarda en roda de premsa per les conselleres generals Judith Salazar i Susanna Vela, segons informa el partit en un comunicat. En aquest sentit, les conselleres han exposat que durant l’elaboració de la llei de transparència, es va visualitzar la necessitat de desenvolupar legislativament la previsió constitucional per habilitar als ciutadans a impulsar texts legislatius, ja que actualment no hi ha cap norma per a ordenar aquesta prerrogativa constitucional i el partit socialdemòcrata considera que cal una llei que desenvolupi les directius bàsiques d’aquestes iniciatives legislatives populars.Així, el text presentat pel grup parlamentari socialdemòcrata és una llei que integra 17 articles, deu disposicions addicionals i tres disposicions finals i que té com a objectiu facilitar que les persones que estan inscrites en el cens electoral puguin tirar endavant una iniciativa legislativa popular. En aquesta línia, aquesta proposició de llei dels socialdemòcrates destaca la necessitat de crear una comissió gestora formada per tres persones, com a mínim, que tindran relació amb les administracions i que seran els encarregats o encarregades de presentar la iniciativa acompanyada d’una memòria explicativa al Consell General. Així, una vegada publicada aquesta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), s’iniciarà el procés necessari de recollida de signatures. En cas que aquesta proposició de llei no sigui admesa a tràmit, la comissió gestora podrà interposar els recursos convenients, així com un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, segons destaca el partit.El grup parlamentari exposa que el text també estableix com s'ha de dur a terme la recollida de signatures i l’òrgan que les haurà d’autenticar, que els socialdemòcrates proposen que sigui la Junta Electoral. Així mateix, si la legislatura acaba amb el procediment obert, la proposició de llei no decauria, de manera que no caldria iniciar-se de nou, sinó que en la nova legislatura hi hauria un termini de tres mesos per reprendre-la.El PS aposta perquè els promotors d'aquestes iniciatives legislatives tinguin una compensació econòmica d'1 euro per signatura recollida amb l’objectiu d’ajudar-los a pagar les despeses. Així com la proposta d'obtenir una bestreta de fins a 2.000 euros per cobrir les primeres despeses.