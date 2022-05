La situació mundial retarda el lliurament de les onze ambulàncies a l’adjudicatària

El transport sanitari continuarà a càrrec d’Ambulàncies del Pirineu, com a màxim fins a l’1 de setembre, després que l’UTE que va guanyar el concurs i que havia de començar a prestar el servei aquesta setmana hagi demanat un ajornament per “causes de força major”. El consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha acceptat posposar la data d’inici després de considerar que s’han acreditat els motius al·legats per l’empresa.



El responsable d’Ambulàncies Carlemany, Àlex Ballestà, va indicar al Diari que la guerra d’Ucraïna i la pandèmia, així com les restriccions globals de les cadenes de subministrament, han retardat el