El president del grup liberal avala Pallarés

Militants i exmilitants ressalten el suport que té Cabanes i el tarannà de la ministra

La jornada d’ahir va ser intensa per als liberals, ja que després de la candidatura sorpresa de Josep Maria Cabanes els dos aspirants a cap de llista es van mobilitzar per trobar avals entre els militants. La marxa de Jordi Gallardo ha sorprès bona part dels afins a la formació blava i ha deixat un buit al partit que hauria d’omplir Cabanes. Tot i així, el president del grup parlamentari liberal i company de Jordi Gallardo i Judith Pallarés, a part d’un membre important dins el nucli dur del partit, va avançar ahir que ha signat per la candidatura presentada