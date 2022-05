El delegat de protecció de dades és la principal consulta a l'APDA

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:27

La nova llei de protecció de dades personals entra en vigor dimarts vinent i encara hi ha moltes empreses que tenen dubtes sobre els canvis que comportarà. La principal qüestió que els preocupa, segons va indicar ahir la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resh­ma Harish Punjabi, és saber quan és necessari designar un delegat de protecció de dades.Així, amb la finalitat de fer pedagogia i donar a conèixer les principals novetats de la llei, l’APDA va comunicar ahir que posarà en marxa una campanya de sensibilització amb el lema Junts les fem segures.La campanya, que s’articula a través de càpsules que giren al voltant de temes com els drets de la ciutadania, les noves obligacions de la llei o el paper de l’APDA, s’emetran del 16 de maig al 30 de juny a Andorra Televisió, així com a diverses emissores de ràdio, les xarxes socials i el web de l’agència.Aquesta iniciativa, segons va indicar Punjabi, té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre la importància de la correcta gestió de les dades personals i dels nous drets i obligacions.