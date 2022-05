Actualitzada 11/05/2022 a les 06:21

Una delegació del Consell General, formada per Berna Coma, Mònica Bonell, Pere López, Judith Salazar, Ferran Costa i Carles Naudi, es va reunir ahir a Madrid amb membres de la mesa del Congrés dels Diputats espanyol. També hi va haver una trobada amb els portaveus de la comissió mixta per a la Unió Europea.