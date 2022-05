L’exministre afí a Gallardo suma en poques hores els mateixos avals que la ministra d’Afers Socials i Igualtat

Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes es disputaran el lideratge a Liberals. Ambdós van presentar ahir els avals necessaris per formalitzar les seves candidatures, i encara que l’exministre d’Interior va aconseguir, com l’actual ministra d’Afers Socials i Igualtat, una trentena de vots, el fet que ho hagi fet en unes hores és una dada que demostra que té un suport important. Pallarés, en canvi, ha estat dues setmanes per reunir les mateixes firmes.



Els dirigents de la formació van intentar ahir aparentar una estranya normalitat i van elogiar que per primera vegada hi ha la possibilitat de triar en unes primàries.