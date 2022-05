Andorra llogarà l'antic edifici de l'ambaixada a Brussel·les

Actualitzada 11/05/2022 a les 19:05

El consell de ministres ha aprovat el procediment per desafectar a l'ús públic l'antic edifici de l'ambaixada d'Andorra a Brussel·les amb la finalitat que es pugui llogar. Situat a la rue de la Montagne, número 10, de la capital belga, l'executiu va adquirir l'edifici el 1999. Durant els primers anys va compaginar la doble funció d'Oficina de Turisme d'Andorra a Bèlgica i de seu diplomàtica. Fa dos anys l'ambaixada es va traslladar a unes oficines en règim de lloguer en una ubicació més propera a altres seus diplomàtiques, fent que actualment l'edifici estigui buit i sense ocupar cap funció.El ministre Portaveu Eric Jover ha recordat que en tractar-se d'un edifici inclòs a l'inventari de béns d'interès cultural de Brussel·les es restringeixen molt les possibilitats d'intervenció o reforma. Per aquestes raons finalment l'executiu ha aprovat la desafectació d'ús públic perquè sigui possible l'arrendament de l'edifici. La convocatòria de la subhasta, que serà pública i internacional, serà publicada després que el Consell General aprovi la desafectació.