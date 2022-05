Ampliat a 285 el total de refugiats que acollirà Andorra

Actualitzada 11/05/2022 a les 18:33

Andorra acollirà un màxim de 285 refugiats ucraïnesos després que el consell de ministres hagi aprovat avui un decret d'ampliació del límit de 250 que s'havia fixat fa uns mesos. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat que s'ha arribat ja a la xifra màxima prevista perquè s'han donat 245 autoritzacions de sojorn i treball a desplaçats per la invasió a Ucraïna i hi ha 5 persones pendents de rebre la vacuna contra la covid per complir els requisits establerts i rebre la documentació de residència al Principat.Jover ha indicat que el Govern ha decidit en la reunió d'aquest matí canviar el sistema per atorgar als refugiats la cobertura sanitària gratuïta. La modificació suposa que els desplaçats ucraïnesos hauran de seguir el mateix procés de la resta de la població per tenir el copagament complet, fer la petició a la CASS i s'atorgarà en funció dels recursos econòmics del sol·licitant amb l'anàlisi que farà Afers Socials. L'única diferència amb la resta de població és que hi haurà més discreccionalitat dels tècnics per decidir si tenen el 100% de la Seguretat Social perquè una de les exigències de presentar documentació econòmica s'ha considerat que potser no la poden complir perquè tindran dificultats per aportar els comprovants.El ministre ha remarcat que inicialment es va donar assistència sanitària sense cap cost als desplaçats per l'emergència que vivien però que la situació ha canviat una vegada han obtingut el permís per residir al país. Eric Jover ha incidit que la situació de les 250 persones autoritzades a viure i treballar al Principat és molt diversa "i no tots tenen dificultats econòmiques, alguns no tenen cap problema per pagar els serveis sanitaris". I ha recalcat que es tracta de recursos públics i "ara creïem que podem filar més prim" qui se'n pot beneficiar.Jover ha assenyalat que ja es va preveure poder aprovar un nou decret per ampliar el topall de refugiats a acollir i que es va fixar en 250 persones "perquè no volíem un efecte crida" i es volia garantir poder donar l'atenció adequada als desplaçats. I ha apuntat que ara s'ha vist que es podia augmentar la capacitat i que el ritme d'arribada ara serà més estable i no tant important com en les primeres setmanes de la guerra provocada per l'atac de Rússia.