Rossell participa en una conferència de l'ONU contra el terrorisme

Actualitzada 10/05/2022 a les 18:02

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha participat avui en la Conferència d'alt nivell sobre drets humans, societat civil i lluita contra el terrorisme, organitzada per l'ONU i Espanya a Màlaga. En la trobada, Rossell ha refermat la voluntat d'Andorra de lluitar contra el terrorisme i fer-ho de manera conjunta amb totes les nacions i institucions, segons informa Govern en nota de premsa.El ministre també ha informat que la reforma del Codi Penal permetrà dotar el país dels requisits necessaris per ratificar el protocol addicional al conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, així com el conveni europeu per a la repressió del terrorisme i el seu protocol d'esmena. Tanmateix, Rossell ha destacat que “és un moment important per fer-hi front, ja que les tecnologies de la comunicació en línia no només han facilitat la comunicació transfronterera als terroristes, sinó que també han ampliat la propaganda terrorista i la propagació de l’extremisme; aquesta xacra es difon ràpidament i exigeix respostes dinàmiques i coordinades”.