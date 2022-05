Pallarés afirma que treballarà per mantenir "viu i unit" Liberals

Actualitzada 10/05/2022 a les 16:45

Han estat uns anys molt intensos en els que junts hem fet créixer aquest gran projecte polític. Continuarem treballant per mantenir-lo viu i unit defensant els nostres valors. Gràcies Jordi per la teva confiança. https://t.co/Q0xdFnniH4 — Judith Pallares (@JudithPallares) May 9, 2022

Judith Pallarés assegura en un missatge fet públic a les xarxes socials que continuarà treballant per mantenir "viu i unit" Liberals "defensant els nostres valors". La ministra d'Afers Socials i aspirant a liderar la llista de la formació a les primàries del partit agraeix en la piulada a Jordi Gallardo la confiança en ella després que el president del partit liberal hagi anunciat que es retira de la política i no opta a ser cap de llista per no enfrontar-se a Pallarés.La candidata liberal afirma després de la roda de premsa de Gallardo que "han estat uns anys molt intensos en els que junts hem fet créixer aquest gran projecte polític".