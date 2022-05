La SAC rep el premi Recercat 2022

Actualitzada 10/05/2022 a les 10:07

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha rebut el premi Recercat 2022 a Igualada. El reconeixement va ser rebut per la presidenta de l'entitat, Àngels Mach, amb els altres guardonats 'ex-aqueo', Pere Pascual Domènech i Josep Campany Guillot en la 18ena edició de la jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. La trobada "posa en valor i projecta la activitat i la repercussió del treball continuat i arrelat territorialment dels centres i instituts d'estudis de recerca local i comarcal i dels ateneus federats", segons destaca l'organització.El premi ha estat atorgat per Recercat, que organitzent l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), el departament de Cultura, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC), la Federació d’Ateneus (FAC), l’Ajuntament d’Igualada, el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i l’Ateneu Igualadí. La trobada va aplegar unes 500 persones i es va considerar "un èxit" d’assistència per la recuperació de les xifres prèvies a la pandèmia.