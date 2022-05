La població estacional va baixar a 8,5 milions l'any passat

Actualitzada 09/05/2022 a les 12:21

Andorra va tenir una població estacional de 8.527.019 persones al 2021, el que equival a 23.362 persones al dia, segons ha fet públic Estadística aquest matí, precisant que l'any passat "en equivalència a temps complert anual, el Principat va multiplicar per una tercera part la seva població estimada". Aquesta xifra suposa una disminució del 6,6% en comparació amb el 2020 i el motiu de la caiguda és la pèrdua del nombre de turistes, excursionistes i temporers com a conseqüència de les restriccions de mobilitat i del volum de negoci per la crisi sanitària i econòmica de la covid. La població estacional al 2019, abans dels efectes de la pandèmia havia arribat a 14.034.307 persones.Pel que fa a la població flotant el total va ser de 6.522.629 persones, que representa una reducció del 9,5% respecte a les 7.209.801 del 2020 i es queda gairebé en la meitat de les 11.024.665 persones del 2019, abans de la pandèmia, segons recull Estadística. El servei destaca que els nivells de població flotant es van començar a recuperar a partir del juny situant-se en xifres similars a l'afectació de la pandèmia.