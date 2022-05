EL ministre jover accelerarà la presentació de l’últim pressupost com a titular de Finances pendent d’un possible avançament de les eleccions.

Compte enrere, cada cop més evident, perquè Andorra torni a les urnes. “És una decisió que només pot prendre el cap de Govern i de la qual no ens farà partícips perquè ha de valorar moltes coses”, va assegurar la setmana passada Eric Jover. Sense cap mena de dubte una d’aquestes qüestions a valorar és quan estaran els pròxims pressupostos aprovats, la peça clau sense la qual la majoria no vol concórrer als comicis i que està a les mans de Jover i del Consell.



“Les eleccions les determinarà el cap de Govern, no el pressupost”, va afirmar el ministre de