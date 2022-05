Tècnics i secretariat es queixen que no se li ha donat suport i que ha patit en la seva feina un “desgast incansable”

La decisió del cap de radiologia d’abandonar l’hospital ha provocat reaccions, encara que antagòniques, pel que fa a la radiografia del conflicte. Mentre que un manifest dels seus companys sanitaris culpa el SAAS de no haver donar suport al doctor Ángel Seara per evitar la seva marxa, des de la direcció de l’hospital es va emetre ahir un comunicat apuntant “motius personals” per demanar “deixar d’exercir la responsabilitat de cap de servei”.



El SAAS aprofita per desmentir les informacions publicades a la premsa però els mateixos sanitaris ho confirmen. “Creiem que és mereixia rebre suport de la direcció i no potenciar