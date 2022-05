El Premi Àlex Lliteras vol fomentar la participació en la segona edició

Actualitzada 10/05/2022 a les 12:36

La segona edició del Premi Àlex Lliteras de Periodisme Esportiu s'ha presentat aquest matí amb la voluntat de fomentar la participació. L'any passat, encara amb restriccions per la covid, es van presentar quatre treballs i, enguany, l'organització ha introduït dues novetats per intentar atraure més participants. La dotació econòmica seguirà sent de 5.000€, però es lliurarà un accèssit de 1.000€, mentre que el guanyador s'endurà 4.000. ATots els treballs, que hauran de ser publicats o difosos en català durant el 2021 i fins el 31 de maig, s'han d'enviar de manera telemàtica a premialexlliteras@govern.ad entre el 12 de maig i el 15 de juliol. El guardó està organitzat pel Govern d'Andorra, Diari d'Andorra, RTVA i el BC MoraBanc Andorra.