El canvi del transport sanitari s'ajorna al setembre

Actualitzada 10/05/2022 a les 15:35

El transport sanitari assistit intern no medicalitzat continuarà a càrrec d'Ambulàncies del Pirineu fins a l'1 de setembre perquè la nova adjudicatària ha demanat una pròrroga per assumir el servei, segons ha informat el SAAS. L'UTE guanyadora de l'últim concurs ha sol·licitat un ajornament de 140 dies a la direcció de l'hospital "per causes de força major" perquè no pot disposar de les ambulàncies que tenia encarregades en els terminis fixats.El SAAS ha concedit la pròrroga a les empreses perquè ha pogut comprovar que el retard en el subministrament dels vehicles està degudament acreditat documentalment pels problemes que està causant la guerra d'Ucraïna en la cadena de subministrament que ha afectat al fabricant de les ambulàncies. L'UTE adjudicatària del servei està formada per Transports i prevencions sanitàries Carlemany, SL; Ambulàncies Valira, SL, i Ivemon Ambulàncies Egara, SL.La parapública sanitària remarca que la continuïtat del servei està garantida i que es prorrogarà excepcionalment i de forma mensual la relació amb Ambulàncies del Pirineu fins al canvi efectiu d’adjudicatari el contracte. El SAAS agraeix "la disponibilitat d'Ambulàncies del Pirineu per ajudar-nos a fer front a aquesta situació sobrevinguda, evitant d'aquesta manera un impacte econòmic en el pressupost del SAAS".