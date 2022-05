Dos ferits en dos accidents a Santa Coloma i a Ordino

Actualitzada 10/05/2022 a les 14:28

Dues persones han resultat ferides aquest matí en dos accidents a Santa Coloma i a Ordino. Segons informa la policia, el primer sinistre ha tingut lloc a l'avinguda d'Enclar número 22 de Santa Coloma a les 10.38 hores, quan un turisme BMW 135 I, amb matrícula andorrana, ha xocat amb una motocicleta Honda CB600S, amb placa espanyola. El motorista, un home no resident de 37 anys ha estat traslladat a l'hospital. De moment es desconeix el seu estat.D'altra banda, un ciclista no resident de 29 anys també ha patit ferides aquest matí en accidentar-se a la carretera del coll d'Ordino, al punt quilomètric 1,250. La policia apunta que el sinistre ha tingut lloc a les 11.10 hores i hi han involucrats dos turismes amb placa andorrana, un Suzuki Ignis i un Volkswagen Golf, que es trobava estacionat. El ciclista, que circulava amb una bicicleta de carretera Ridley Noah Fast, ha estat traslladat a l'hospital i no han transcendit la gravetat de les seves ferides.