Actualitzada 10/05/2022 a les 11:45

La policia va detenir ahir un home resident de 59 anys per intentar passar uns 6 grams de marihuana a un reclús del centre penitenciari, segons informen els agents. L'arrest va tenir lloc ahir a les 15 de la tarda aproximadament. Els agents van ser requerits a la presó perquè un home que tenia cita per visitar a un reclús portava una petita quantitat de marihuana per, suposadament, passar-la a la persona amb qui havia quedat.