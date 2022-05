Campanya d'informació sobre la protecció de dades

Actualitzada 10/05/2022 a les 17:21

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) posa en marxa una campanya que porta el lema de sensibilització 'Junts les fem segures' per donar a conèixer els canvis que implicarà l’entrada en vigor, el pròxim 17 de maig, de la nova llei de protecció de dades personals.Aquesta iniciativa, segons ha explicat la cap de l’APDA, Reshma Harish Punjabi, té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la correcta gestió de les dades personals, dels nous drets i obligacions que implicarà la llei i del paper de l’ADPA en el procés d’adaptació de les empreses, institucions i de la ciutadania en general.La campanya s’articula a través de diverses càpsules sobre temes diversos com ara els drets de la ciutadania, les noves obligacions de la llei o el paper de l’APDA que s’emetran del 16 de maig al 30 de juny a Andorra Televisió, així com a diverses emissores de ràdio, les xarxes socials i el web de l’agència.