Bartumeu, present al debat a l'Institut François Mitterrand

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:33

L’excap de Govern i president de Progressistes SDP, Jaume Bartumeu, assistirà avui, a París, a una jornada de debat organitzada per l’Institut François Mitterrand, amb relació a les transformacions econòmiques promogudes durant el primer mandat de qui va ser president de la República Francesa del 1981 al 1995.La jornada porta per títol Les années décisives: legs économique des années 1981/1986, i se celebrarà en una de les sales del Senat francès. L’endemà de la jornada es durà a terme la recepció anual de la commemoració de l’elecció de François Mitter­rand que el mateix institut porta a terme.Bartumeu, que assisteix a aquesta recepció anual de forma habitual, aprofitarà el seu viatge a la capital francesa per entrevistar-se amb diferents responsables polítics, segons va informar Progressistes-SDP en una nota de premsa.