Andorra Turisme inverteix més de 2,5 milions d'euros en la campanya d'estiu

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:30

Andorra Turisme ha invertit 2,5 milions d’euros en la nova campanya d’estiu. Aquesta acció renova el to de les darreres i afegeix l’eslògan Andorra atípica, que segons explica el director general d’Andorra Turisme ha de ser el fil conductor de la promoció de la marca del país durant els anys vinents. Budzaku va assegurar que “per crear una nova imatge es vol demostrar que Andorra no és la típica destinació turística”. “La idea és diferenciar-se de la majoria de destinacions que hi ha al nostre entorn”, va afegir. De cara a la campanya d’estiu, el ministre de Turisme, Jordi Torres, va assegurar que la previsió d’entrades al Principat pot ser entre un 3% i un 5% més alta que el 2019.L’objectiu és ampliar la projecció internacional a través de campanyes a Bèlgica, Suècia, Itàlia, Països Baixos i el Regne Unit, com a part del treball d’Andorra Turisme per desestacionalitzar aquesta activitat econòmica. El finançament de la campanya és similar a les prepandèmiques. 2,1 milions d’euros van a mitjans, 95.000 euros, a campanyes amb operadors turístics, i 300.000 euros, a la col·laboració amb Disney i National Geographic.