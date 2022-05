Actualitzada 09/05/2022 a les 19:16

L'home que ha resultat ferit aquesta tarda en caure d'una estructura metàl·lica en un accident laboral es troba ingressat a l'UCI. Segons informa l'hospital, l'afectat, un resident de 37 anys, ha patit un traumatisme lumbar i cranial a causa de la caiguda. L'incident ha tingut lloc prop de les 16 hores en una promoció d'habitatges de l'avinguda Tarragonia i hi han intervingut els bombers i el SUM, que l'han traslladat al centre sociosanitari.L'home estava fent feines de serralleria sobre una estructura metàl·lica amb un altre company quan s'ha precipitat per raons que es desconeixen i des d'una alçada que no ha transcendit, segona ha indicat la policia.