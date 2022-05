El sindicat demana la trobada i afirma

que “no anem en contra de les empreses”

La Unió Sindical (USdA) i la Confederació Empresarial (CEA) es reuniran aquesta setmana per parlar de les mesures que consideren necessàries per apujar el poder adquisitiu de la ciutadania. El secretari general del sindicat, Gabriel Ubach, ha demanat la trobada a la patronal amb l’objectiu de “buscar el màxim consens possible” i explicar-los que “nosaltres no anem en contra de les empreses”. Ubach va informar que la CEA ha acceptat dur a terme la trobada i va recordar que en “tots els països, sindicats i patronal s’asseuen per debatre les propostes abans de presentar-les al Govern”.



De moment, però, la patronal