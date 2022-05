Les matriculacions de vehicles pugen un 10,5% a l'abril

Actualitzada 09/05/2022 a les 09:59

Les matriculacions de vehicles han registrat un increment del 10,5% a l'abril respecte al mateix mes del 2021 amb 411 operacions davant les 372 de fa un any, segons publica Estadística aquest matí. La venda de turismes ha estat de 293 que representen 46 unitats més que l'abril anterior i també han pujat les operacions de camions i camionetes, que han arribat a 32 matriculacions.Estadística indica que les transaccions dels primers quatre mesos del 2022 superen en un 9,9% les del primer quadrimestre de l'exercici anterior en passar de 1.310 matriculacions fa un any a 1.440 fins aquest abril. I en el global dels últimes dotze mesos l'evolució ha estat d'un alça del 7,8% amb 4.506 unitats matriculades. El servei d'Estadística remarca que gairebé la totalitat d'aquest 7,8% de creixement correspon a vendes de vehicles elèctrics, híbrids o sense combustible.Les dades de l'abril mostren un descens de compra de vehicles de gasoil que passen de 94 fa un any a 70 el mes passat, mentre que en el cas dels vehicles de benzina s'ha produït un increment des dels 233 de l'abril anterior a 241 el d'enguany, que suposa una pujada del 3,4%. I també guanyen pes al parc automobilístic els vehicles elèctrics que es dupliquen de 7 a 14 en la comparació d'abril i el total de vehicles híbrids matriculats ha passat de 42 a 77. En el cas de vehicles sense carburants l'ascens és de 3 a l'abrirl del 2021 a 9 el mes passat.