Gallardo deixa la política

Actualitzada 09/05/2022 a les 11:16

Jordi Gallardo deixarà la política quan acabi la legislatura. El president de Liberals no es presentarà com a cap de llista de la formació per a les properes eleccions i serà la ministra Judith Pallarés qui encapçali la candidatura. La decisió s'ha acabat d'adoptar en dues reunions que s'han produït aquest cap de setmana i es farà pública aquest migdia.El president de Liberals hauria tornat a liderar la formació a les generals si no hagués aparegut la llista de Pallarés durant el procés de primàries que té oberta la formació liberal, segons les fonts consultades pel Diari que han destacat que les relacions entre els dos ministres liberals "són cordials". La decisió de la titular d'Afers Socials i Joventut al govern de coalició de disputar el lideratge del partit a Gallardo ha estat essencial per la renúncia que ha arribat quan una part de Liberals considera que el ministre de Presidència no era el candidat ideal per a les generals, segons les fonts consultades, i que Gallardo ha clos una etapa i ha de deixar pas a un altre líder per a la formació.Jordi Gallardo continuarà vinculat a Liberals com a integrant del partit però no en primera línia ni amb càrrecs de responsabilitat.