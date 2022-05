Ferit un motorista de 60 anys a Sant Julià

Actualitzada 09/05/2022 a les 17:00

Un home de 60 anys ha resultat ferit lleument a primera hora de la tarda en un accident a Sant Julià. La víctima conduïa una motocicleta Harley-Davidson Iron 883 amb matrícula del país i ha patit un sinistre amb un turisme Mitsubishi L 200 Pick-Up a les 13.28 hores al punt quilomètric 0,800 de la carretera de la Rabassa, segons ha informat la policia.El motociclista ha estat traslladat a l'hospital on està sent avaluat de les lesions que ha patit i es preveu que sigui donat d'alta avui després de restar unes hores en observació.La xarxa viària ha estat escenari passades les quatre de la tarda d'un altre accident que ha tingut lloc a l'avinguda del Fener en impactar un vehicle contra les proteccions d'un lateral de la via.