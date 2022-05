El SAAS vol que el cap de radiologia continuï al càrrec

Actualitzada 09/05/2022 a les 16:14

La direcció de l'hospital vol que el doctor Ángel Seara continuï sent el cap de radiologia, segons ha fet públic en un comunicat de premsa. El SAAS explica que l'especialista ha fet arribar una carta on demana deixar d'exercir com a responsable de radiologia "adduint raons personals" a la qual la direcció respon assegurant que "volem manifestar la ferma aposta per la seva continuïtat, i que estem disposats a donar-li el suport necessari i a ajudar-lo a millorar qualsevol situació personal o professional que l'hagi portat a prendre aquesta decisió".El SAAS remarca que el doctor Seara ha aconseguit situar el servei de radiologia "en un nivell d'alt reconeixement dins l'organització, així com a escala de país i també en l'àmbit internacional" i afirma que no ha rebut cap carta dels integrants del servei de radiologia "de queixa" i que no ha destituït el cap del departament en cap moment.