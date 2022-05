El judici del 'cas BPA' es reprèn després de diversos ajornaments

Actualitzada 09/05/2022 a les 06:21

El judici de la causa primera de BPA es reprèn avui després de diversos ajornaments. L’última suspensió es va produir al gener quan l’advocat Josep Anton Silvestre va indicar que renunciava a defensar els seus sis clients. El lletrat va argumentar que no es trobava amb força per seguir amb la representació lletrada i que no creia en la imparcialitat de la justícia. Els sis acusats van haver de buscar un nou lletrat i com que no en van trobar cap, se’ls en va assignar un d’ofici. Després, els lletrats d’ofici van entrar un incident al Tribunal de Corts en què demanen l’ajornament fins al setembre de la vista perquè consideraven que la data marcada per reprendre el judici, avui, no els permetia defensar amb totes les garanties els seus clients per falta de temps per estudiar una causa de la complexitat del cas Gao Ping. No se’ls va concedir el temps i, per tant, la vista es reprendrà, si no hi ha novetats, avui.La vista oral de la primera causa de BPA ha patit diversos ajornaments per causes diverses des de l’inici. En alguns casos a causa de la crisi sanitària i d’altres pel que en més d’una ocasió el tribunal ha considerat maniobres dels advocats defensors per endarrerir la causa.