Controlats dos homes de 42 i 63 anys per agredir a les esposes

Actualitzada 09/05/2022 a les 13:31

La policia ha detingut aquesta setmana dos homes com a presumptes autors de delictes contra la integritat física, les dues detencions van tenir lloc a la Massana. El primer arrest va ser a les 7.30 hores del dimarts, i s'acusa a l'home, un resident de 42 anys, de maltractar a la seva esposa. Tanmateix, ahir a les 16.05, els agents van procedir a la detenció d'un home resident de 63 anys, l'esposa del qual havia presentat una denúncia per episodis reiteratius de violència física i psíquica causats pel detingut.El balanç de detencions informa de l'arrest d'un home no resident de 24 anys el dijous al Pas de la Casa. El detingut hauria estat controlat 16 vegades sense documentació i facilitant una identitat falsa. La policia l'acusa d'un delicte contra el tràfic jurídic i la funció pública. A més, un home resident de 43 anys va ser detingut el dissabte per conduir amb el permís suspès i portar una tarja-ganivet.D'altra banda, la setmana passada es van produir 10 detencions per delictes contra la seguretat del trànsit. El dimarts a les 1.44 es va arrestar en una parada rutinària a un home resident de 48 anys que conduïa amb una taxa de 2,01 g/l. El mateix dia, a les 23.15 hores es va controlar un resident de 24 anys que tenia suspès el permís de conduir, estava acusat d'un delicte contra l'administració de justícia i va donar positiu a la prova de tòxics de saliva. A més, la mateixa nit la policia va detenir un resident de 25 anys, involucrat en un accident de danys materials, que va refusar fer la prova d'alcoholèmia i va injuriar als agents.Aquest cap de setmana, el balanç de detencions informa de l'arrest el dissabte a les 00.11 hores d'un home resident de 28 anys amb una taxa de 1,63 g/l, donar positiu a la prova de tòxics de saliva i posseïr 0,5 grams de cocaïna. La detenció es va efectuar en un control per una infracció al codi de circulació. A més, ahir a les 04.10 hores un home resident de 36 anys va ser controlat per conduir amb una taxa de 2,07 g/l.