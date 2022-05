Arrestat per tenir objectes robats a casa

Actualitzada 09/05/2022 a les 12:17

La policia va detenir el dimarts passat un home resident de 22 anys que tenia a casa seva diversos objectes robats. Segons informa el balanç de detencions, els agents van ser requerits al seu domicili a la capital a les 21.30 hores a causa d'una problemàtica familiar. En arribar-hi, van observar que l'home tenia un equip de música "d'un valor econòmic important i no usual per a un domicili", i que s'associava a un aparell amb una denúncia per robatori del passat 18 d'abril, juntament amb diversos aparells electrònics amb un valor de 3.273 euros. En iniciar la recerca, la policia va trobar altres objectes -un ordinador portàtil, una pantalla d'ordinador, una cadira de despatx i dos mòbils- que havien estat denunciats pels seus propietaris entre els mesos de febrer i abril, ascendint el valor total del perjudici a 5.096 euros.