Votació a l'ambaixada de França per les legislatives

Actualitzada 08/05/2022 a les 13:49

La primera volta de les eleccions legislatives a França es durà a terme el diumenge 5 de juny i diumenge 19 de juny en segona volta per escollir els 577 diputats de l'Assemblea Nacional per la 16a legislatura de la cinquena República Francesa. Les eleccions es realitzen després de les presidencials on Macron va vèncer a Le Pen. En aquestes últimes, hi ha quatre modalitats de vot: a les urnes, per internet, per correspondència i per poders.Així, pels francesos residents a Andorra, l'opció de votar des de l'estranger es podrà fer aquest entre les 8:00 hores i les 18:00 hores a l'ambaixada de França al carrer Les Canals 38-40 d'Andorra la Vella.