“No entenc que la Generalitat no tingués una delegació”

La consellera d’exteriors de la Generalitat assegura que la delegació catalana estarà a la tardor i que Andorra formarà part dels Jocs

Després de deixar a Andorra fora del projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern, la consellera d’Exteriors de la Generalitat, Victòria Alsina, signarà aquest dimarts el decret per obrir una delegació al Principat. La consellera valora imprescindible aquesta iniciativa i torna a obrir la porta al fet que el país andorrà jugui algun paper en els jocs previstos per al 2030.



Quan s’obrirà aquesta delegació de Catalunya a Andorra?

Doncs dimarts vinent signarem el decret que formalitzarà l’obertura de la delegació catalana a Andorra, i esperem que es materialitzi durant la tardor, a ser possible abans que s’acabi el 2022. L’obertura d’aquesta delegació és