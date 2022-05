Encamp es promociona com a destinació turística a la fira de Bilbao

Actualitzada 08/05/2022 a les 06:21

El comú d’Encamp participa amb un estand promocional a la Fira Expovacaciones que té lloc a Bilbao des de divendres i fins avui amb l’objectiu de promocionar la pròxima temporada turística, segons va informar el comú en un comunicat. La fira acull més de 220 expositors de l’àmbit turístic, principalment d’Espanya i Portugal. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, va apuntar que “l’objectiu és captar l’atenció del perfil de visitant que busca una destinació de turisme de proximitat”. Així mateix, va explicar que a part del material informatiu també es realitzarà un sorteig d’un cap de setmana a Encamp i al Pas de la Casa. Durant la fira es promocionaran les visites guiades als Orris del Cubil i d’Encerrera, així com la pesca sense mort a l’estany del Cubil. Al Pas de la Casa es preveu la reobertura del telecabina dels Pioners i el telecadira del Coll dels Isards fins al Llac de les Abelletes durant juliol i agost, segons va especificar el comú. D’altra banda, com a novetat d’enguany, el comú presentarà una activitat per als amants de la pesca esportiva de realitzar la pesca sense mort a l'estany del Cubil amb les recomanacions i el suport d’un guia especialitzat.