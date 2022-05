Actualitzada 07/05/2022 a les 06:16

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquest mes a L’espai per als majors de 60 anys un taller sobre els làctics i els seus substituts, que es farà dimecres 11 a les 16 hores. El 25 de maig a les 16 hores s’oferirà una xerrada sobre la sexualitat en la vellesa, per tractar els canvis fisiològics i emocionals i com es pot continuar gaudint de la sexualitat.