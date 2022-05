Ràfegues de vent de 112 quilòmetres per hora

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:15

El servei de Meteorologia va informar ahir al matí d’intenses ràfegues de vent que havien arribat fins als 112 per hora a la Tossa d’Espiolets i a 75 a les Salines. Protecció Civil va activar l’avís groc per ventades i va recordar a través de Twitter que calia assegurar els objectes que poguessin caure a la via pública. No obstant això, al vespre no s’havien registrat incidències.