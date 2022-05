L'abril ha estat càlid i sec, segons les dades de FEDA

Actualitzada 07/05/2022 a les 06:21

Aquest abril s’han registrat temperatures molt variables i amb precipitacions pròximes a les normals. La temperatura mitjana ha estat de 9,25 graus a l’estació central de FEDA, amb 1,14 graus per sobre la mitjana climàtica per al període 1981-2010. La temperatura màxima mitjana ha estat de 15,1 graus i la temperatura mínima mitjana, de 3,4.Les temperatures diàries han estat marcades per un període fred a principi de mes, amb temperatures màximes que no superaven els 10 graus a l’estació central i amb temperatures mínimes negatives.A partir de la segona setmana, les temperatures es van normalitzar i fins i tot es van situar per sobre la mitjana climàtica. Les precipitacions dels dies 19 i 20 van tornar a fer baixar el termòmetre fins després de Sant Jordi, situant les temperatures per sobre de la mitjana climàtica fins a final de mes.